Il dolore insoportabile al ginocchio, la corsa in ospedale, le dimissioni, 12enne trovata morta nel suo letto dal papà

Tragedia a Prata di Pordenone: morte inspiegabile di una bimba di 12 anni nel suo letto, poche ore dopo essere stata in ospedale per un infortunio.

Il tragico risveglio

Una comunità sotto shock quella di Prata di Pordenone, dove una giovane vita è stata spezzata in circostanze misteriose.

Una bimba di 12 anni, di origini statunitensi, è stata trovata senza vita nel suo letto dai genitori, che hanno subito chiamato i soccorsi nella mattina di martedì 5 marzo. Purtroppo, non c’era più nulla da fare per lei.

La giovane era stata, poche ore prima, in ospedale per un infortunio al ginocchio, avvenuto mentre giocava a football nella base aerea il venerdì precedente. Nonostante gli esami effettuati in ospedale, come radiografie ed ecografie, non avessero rilevato nulla di anomalo, la bimba è tragicamente deceduta.

Una morte avvolta nel mistero

I genitori, preoccupati per l’insolita inattività della figlia, che non si era svegliata per andare a scuola, hanno fatto la dolorosa scoperta. La reazione immediata è stata quella di allertare i soccorsi, ma per la giovane era troppo tardi. Intorno alle 9:30, è stato confermato il decesso, lasciando la famiglia e la comunità in uno stato di disperazione e incredulità. La morte della bimba, avvenuta in circostanze così inaspettate, ha sollevato numerosi interrogativi sulla possibile correlazione tra l’infortunio subito e l’improvviso decesso.

Indagini in atto per fare luce sulla tragedia

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le cause della morte della bimba. Uno degli scenari considerati è la possibilità che la giovane sia stata vittima di un’embolia polmonare, un’ipotesi che soltanto l’autopsia potrà confermare o escludere con certezza.