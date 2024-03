“Affari Tuoi”, Giusy di Benevento aveva sognato di avere 100.000,00 euro nel pacco e il sogno si avvera ma lei sceglie 60.000,00

0 SHARES Condividi Tweet

In una serata memorabile di “Affari Tuoi”, Giusy non si fida del suo sogno e accetta 60.000€ offerti.

Una partita indimenticabile con la fortuna di Benevento

La concorrente Giusy di Benevento e sua madre Milena hanno vissuto una serata da sogno nella puntata di “Affari Tuoi” trasmessa in prima serata su Rai1 ieri, 5 marzo 2024. Con una strategia di gioco che ha lasciato senza parole persino Amadeus, Giusy è riuscita a eliminare quasi tutti i pacchi azzurri, lasciando sul tavolo un numero significativo di pacchi rossi ricchi di premi. L’eliminazione di uno degli ultimi due pacchi rossi ha fatto sperare in un esito positivo, confermato quando anche l’ultimo pacco azzurro da 5€ è stato rimosso dal gioco, scatenando un lungo applauso del pubblico.

Il percorso verso l’offerta finale

Arrivate al round finale, Giusy e Milena hanno affrontato scelte difficili con pacchi che variavano tra i 5.000€ e i 300.000€. Dopo aver rifiutato due offerte di 55.000€ da parte del dottore, la tensione si è alzata quando è stata fatta un’offerta di 72.000€. Milena ha condiviso la situazione finanziaria della famiglia, aggiungendo peso alla decisione di proseguire nella speranza di vincere un premio maggiore. “A malincuore, e veramente a malincuore, rifiutiamo. E che Dio ce la mandi buona,” ha dichiarato Giusy in un momento di intensa speranza e ansia.

Il sogno diventa realtà

Giusy ha raccontato di aver sognato il pacco numero 8 contenente 100.000€, motivo per cui ha deciso di scambiare il suo pacco originale con quello. La sua intuizione si è rivelata azzeccata. Alla fine, il pacco numero 8 ha rivelato esattamente la somma sognata, 100.000€, confermando la sensazione che qualcosa di magico fosse davvero in atto quella sera. “Ho fatto una statistica, i 100.000€ nel pacco 8 mancano da 42 puntate,” ha spiegato Giusy, dimostrando non solo fortuna ma anche una sorprendente attenzione ai dettagli e alla storia del gioco. La decisione di accettare 60.000€, sebbene inferiore al premio reale nel pacco, è stata comunque celebrata come una vittoria significativa e un momento indimenticabile per Giusy e sua madre.