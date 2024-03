Incidente su strada statale, auto schiacciata tra due camion, muore 48enne agente di commercio, lascia moglie e figlia piccola

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia sulla strada statale 115 a Sciacca: Antonio Araca, agente di commercio del Messinese, perde la vita in un drammatico incidente.

Un destino crudele

Antonio Araca, 48 anni, originario di Longi (Messina), ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115, nei pressi di Sciacca (Agrigento). Viaggiando da solo, la sua auto è stata tragicamente schiacciata tra due tir in un tamponamento a catena. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma le conseguenze sono state immediate e devastanti. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, inclusi vigili del fuoco, polizia, carabinieri e team medici, Araca è morto sul colpo, intrappolato nell’abitacolo della sua auto.

Un uomo radicato nella sua terra

Araca, lascia una compagna e una figlia di soli un anno e mezzo, ed era una figura ben conosciuta e stimata nella regione dei Nebrodi, dove per anni ha gestito un parco avventura. Più recentemente, aveva intrapreso una nuova carriera lavorativa presso un’impresa di costruzioni ad Agrigento. La sua morte non solo ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari ma ha anche riaperto ferite dolorose: soltanto un anno prima, un cugino con lo stesso nome e cognome era deceduto in circostanze tragiche, precipitando in un burrone a Frazzanò.

La città in lutto

Questo incidente segna un altro capitolo triste per la comunità di Longi e per tutti coloro che conoscevano Araca. La sua scomparsa prematura ha scosso profondamente amici, familiari e colleghi, lasciando un senso di perdita e incredulità. Mentre le indagini sull’incidente continuano, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Araca, ricordandolo non solo per il tragico modo in cui ha perso la vita ma anche per il calore e la passione con cui ha vissuto ogni giorno.