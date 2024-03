Auto si schianta contro un albero, muoiono marito e moglie, inutili i soccorsi

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia stradale ad Ari, Chieti: due anziani coniugi perdono la vita in un grave incidente.

Incidente mortale ad Ari

Una tranquilla giornata ad Ari, una cittadina nella provincia di Chieti, è stata sconvolta da un tragico incidente stradale che ha visto la perdita di due vite. Gli anziani coniugi, Vincenzo Brenna e Maria Rosa Raspa, rispettivamente di 94 e 79 anni, sono deceduti in un tragico evento sulla strada provinciale che collega Ari a Filetto. “Gravissimo incidente stradale ad Ari, (Chieti), dove sono morte due persone. Si tratta di due anziani coniugi.” Al momento dell’incidente, era Vincenzo a guidare la loro Fiat Panda, che per cause ancora da accertare, ha finito la sua corsa contro un albero.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i soccorsi, tra cui un’ambulanza del 118 di Chieti, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare se non constatare i decessi degli sfortunati coniugi. “Sul posto un’ambulanza del 118 di Chieti, i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constare i decessi.”

Il dolore di una comunità

La comunità di Ari è stata profondamente colpita da questa tragedia, che ha strappato alla vita due dei suoi membri più anziani. La scomparsa di Vincenzo e Maria Rosa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che li conoscevano. La dinamica dell’incidente, con Vincenzo che potrebbe aver avuto un malore alla guida, pone l’accento sulla fragilità della vita e sull’importanza della sicurezza stradale, specialmente per gli anziani. “L’uomo, 94enne, era alla guida e potrebbe aver avuto un malore.”