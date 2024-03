Ivan, giovane promettente chef 28enne, perde la vita in un incidente stradale, il dolore della sua famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente stradale a Quarrata, Pistoia: Ivan Niccolai, giovane cuoco promettente, perde la vita a soli 28 anni.

Una tragica fine sulla strada

La comunità di Quarrata, in provincia di Pistoia, è stata scossa dalla tragica scomparsa di Ivan Niccolai, talentuoso cuoco di 28 anni. Il fatale incidente si è verificato domenica 3 marzo, in via De Gasperi a Agliana, quando la sua auto, una Suzuki, ha tragicamente sbandato e si è ribaltata oltre un argine, terminando il suo viaggio di fronte a un supermercato. “Il giovane, cuoco affermato, è finito fuori strada con la sua auto, una Suzuki. Il dolore della comunità: ‘Una ferita profonda’”. Nonostante l’intervento dei soccorritori della Misericordia di Agliana e l’automedica, non c’è stato nulla da fare per salvare Ivan.

Un talento culinario spezzato

Ivan Niccolai non era solo un cuoco, ma una promessa della cucina italiana, con una carriera brillante già avviata. Dopo aver concluso i suoi studi all’Istituto alberghiero di Montecatini, aveva arricchito il suo bagaglio professionale con esperienze internazionali, inclusa una significativa permanenza in un prestigioso albergo di Dubai. Tornato in Italia, nell’estate del 2022, Ivan aveva continuato a coltivare la sua passione per la cucina entrando a far parte del team di “Il Cavallino rosso”, conosciuto anche come “Fischio”, a Valenzatico. “Niccolai, con una grande passione per la cucina, si era diplomato all’Istituto alberghiero di Montecatini.”

La città in lutto

La notizia della scomparsa di Ivan ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Quarrata e nei cuori di quanti lo conoscevano. Viveva a Poggio a Caiano ma era profondamente legato a Quarrata, dove trascorreva molto tempo con la sua famiglia. Il sindaco Gabriele Romiti ha espresso il proprio cordoglio con parole commoventi: “Sono profondamente turbato dalla tragedia che ci ha portato via il giovane Ivan Niccolai. Il mio pensiero e il mio profondo cordoglio, in un momento così straziante, vanno a tutti i suoi cari, che abbraccio calorosamente.” La prematura scomparsa di Ivan è sentita come una “ferita profonda” dall’intera comunità, che ora si unisce nel ricordo di un ragazzo “giovanissimo, solare e festoso”, molto attaccato alla sua famiglia e, in particolare, al suo nonno Pietro.