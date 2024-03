Luca, volontario in Africa per aiutare i bambini vittime di guerra, muore a 35 anni per un incidente con la moto, “Nessuno lo dimenticherà”

0 SHARES Condividi Tweet



L’eroico viaggio di Luca Falcon: una vita dedicata agli altri interrotta tragicamente in Angola.

Un tragico destino in terra straniera

Luca Falcon, un giovane originario di Verona, ha incontrato un destino crudele mentre si trovava in Angola con l’obiettivo nobile di aiutare i bambini vittime di guerra. A soli 35 anni, la sua vita è stata spezzata da un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto, in circostanze che sono ancora oggetto di indagini. Questa tragica perdita arriva dopo che, nel 2016, Luca aveva già affrontato enormi sfide, perdendo una gamba in un altro incidente. Ma queste avversità non hanno fatto altro che rafforzare il suo spirito altruista.

Karma on the Road: un lascito di speranza

Dopo aver superato le difficoltà legate alla perdita di una gamba, Luca, insieme alla moglie Giulia, ha fondato l’associazione Karma on the Road. La loro missione era raccogliere e ricondizionare protesi ortopediche da donare ai bambini africani, vittime innocenti delle guerre civili che affliggono il continente. Con circa 600 protesi raccolte, Luca ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti, trasformando il dolore e la perdita in un potente veicolo di speranza e aiuto concreto.

Ricordi, sogno e dolore

L’impegno di Luca per una causa tanto nobile quanto urgente era evidente non solo nelle sue azioni ma anche nelle sue parole. Celebrando il suo 35° compleanno, aveva condiviso riflessioni profonde sulla libertà, l’amore e il sogno ininterrotto di un mondo migliore. Questo spirito indomito è stato ricordato con affetto dalla moglie Giulia, che, nel dolore della perdita, ha trovato la forza di rendere omaggio al suo “amore sempre epico”, sottolineando che Luca è morto facendo ciò che amava di più: viaggiare in moto.

La sua scomparsa ha toccato molti cuori, compreso quello del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che ha elogiato Luca per il suo coraggio e lo spirito di servizio. La comunità che Luca ha aiutato e ispirato, così come i suoi cari, sentiranno profondamente la sua mancanza.