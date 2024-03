Mamma muore nel sonno a soli 49 anni, a scoprire il decesso è stato il marito

0 SHARES Condividi Tweet

Il lutto a Ascoli Piceno: la città piange la prematura scomparsa di Catia Cesidia Cerini.

Una perdita improvvisa e inaspettata

A Monticelli, una frazione di Ascoli Piceno, è stata scossa da una tragedia che ha lasciato senza parole la comunità locale. Catia Cesidia Cerini, una donna di 49 anni, è deceduta inaspettatamente nel sonno nella sua abitazione. La tragica scoperta è stata fatta dal marito Francesco Pagani la mattina del 6 marzo, quando si è reso conto che Catia non si era svegliata come al solito. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che confermare il decesso.

Il dolore di una famiglia e di una comunità

La scomparsa di Catia ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari. Oltre al marito Francesco e al figlio Jacopo, piangono la sua perdita i genitori Umberto e Dora, così come il fratello Arturo. Ma il lutto non si limita alla sfera familiare: Catia era un volto noto e amato nella comunità, grazie al suo lavoro presso un supermercato di viale Costantino Rozzi, dove era stimata da colleghi e clienti per la sua gentilezza e il suo spirito solare.

Commiato e ricordo

La cerimonia funebre, prevista per il 7 marzo alle 15.30 nella chiesa dei Santi Simone e Giuda a Monticelli, sarà un momento di profondo cordoglio ma anche di ricordo per una vita vissuta con amore e dedizione.