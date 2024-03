Due amici perdono la vita in un incidente stradale: Massimiliano, proprietario di un vivaio, e Lorenzo, meccanico. Entrambi lasciano figli piccolissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Sabaudia: l’addio a Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia, due vite spezzate troppo presto.

Una serata fatale su Migliara 49

La comunità di Sabaudia è stata colpita al cuore da una tragedia che ha scosso l’intera cittadina. Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia, due amici e padri di famiglia, hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto ieri sera sulla strada Migliara 49. Viaggiando a bordo di una Mini Cooper, per ragioni ancora sotto indagine da parte della polizia locale di Sabaudia, hanno tragicamente perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il ponticello di un’abitazione.

Impatto devastante e perdite irreparabili

L’impatto è stato di una violenza inaudita, distruggendo completamente la parte anteriore dell’auto e lasciando poco spazio alla speranza. Al loro arrivo, i soccorritori, tra cui i sanitari del 118 e i vigili del fuoco impegnati a estrarre i corpi intrappolati fra le lamiere, non hanno potuto far altro che constatare la morte istantanea dei due uomini. Massimiliano, noto per il suo vivaio a Sabaudia, e Lorenzo, apprezzato meccanico, erano figure ben conosciute e amate nella città, e la notizia della loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.