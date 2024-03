Carolyn Smith e il coraggio di fronteggiare la malattia, le sue dichiarazioni sono un inno alla vita

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith condivide la sua battaglia contro il tumore, affrontando con coraggio le sfide della chemioterapia e i momenti di difficoltà, mantenendo uno spirito indomito.

Una lotta continua per la vita

Carolyn Smith, nota per la sua resilienza e forza d’animo, si trova di fronte a una nuova sfida nella sua lunga battaglia contro il tumore. La ballerina e coreografa ha recentemente parlato della sua esperienza con un nuovo ciclo di chemioterapia, più tossico del precedente, che deve sottoporsi ogni tre settimane per mantenere sotto controllo la malattia. Questo trattamento, secondo Smith, è diventato uno “stile di vita”, in attesa che la ricerca medica possa offrire nuove soluzioni. Nonostante le complicazioni e i momenti di malessere, la determinazione di Carolyn a vivere la vita al massimo resta incrollabile.

La ricerca di controllo e la sfida degli attacchi di panico

La Smith descrive anche come la malattia l’abbia portata ad affrontare attacchi di panico, soprattutto nei momenti in cui deve sottoporsi a vari esami. La difficoltà di gestire queste situazioni deriva dal suo desiderio di avere controllo sulla propria vita, un controllo che la malattia le ha temporaneamente sottratto. Questa vulnerabilità ha rivelato un altro aspetto della lotta di Carolyn: il bisogno di affrontare non solo le sfide fisiche ma anche quelle psicologiche portate dalla malattia.

Vivere al massimo: un messaggio di speranza e determinazione

Nonostante le prove che la vita le pone davanti, Carolyn Smith sceglie di concentrarsi sul vivere al massimo, sfruttando ogni momento per fare ciò che ama e aiutare gli altri. Questa filosofia di vita non solo le permette di trovare gioia nelle piccole cose ma anche di sentirsi utile, aspetto che considera fondamentale nel suo percorso di guarigione. Carolyn ci ricorda che, indipendentemente dalle sfide che affrontiamo, la determinazione di vivere pienamente e la capacità di cercare aiuto quando necessario sono fondamentali per superare gli ostacoli, mantenendo uno spirito indomito di fronte all’incertezza. Queste le sue parole: “Se per caso mi manca qualche pezzo, chiamo qualcuno. Non sappiamo quanto tempo abbiamo, quindi, perché sprecarlo? Voglio vivere al massimo, fare più cose possibili. Mi piace aiutare gli altri, così mi sento utile”.