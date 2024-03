E’ ancora mistero sulla morte della 12enne morta nel sonno dopo un dolore alla gamba, si attende risultati autopsia

0 SHARES Condividi Tweet

Mistero a Aviano: il tragico destino di una giovane atleta.

Una scomparsa inaspettata

La base militare di Aviano, a Pordenone, è avvolta nel lutto per la perdita di una giovane vita, che ha lasciato la comunità in cerca di risposte. Una ragazza di soli 12 anni è stata trovata senza vita nel suo letto dal padre, un militare americano di stanza presso la base.

La scomparsa improvvisa della ragazzina segue i giorni di sofferenza causati da un infortunio sportivo avvenuto durante una partita di football americano.

Nonostante le cure immediate e una visita al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone, dove è stata esclusa la presenza di fratture e patologie polmonari, il dolore persistente al ginocchio ha preannunciato un epilogo tragico.

Le indagini in corso

Le cause precise della morte rimangono avvolte nel mistero, con l’autopsia affidata al medico legale Antonello Cirnelli che si preannuncia cruciale per fare luce sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli esperti, l’eventualità di un’embolia che potrebbe avere avuto esiti fatali.

La reazione della comunità

L’eco della tragedia ha toccato profondamente non solo i familiari ma l’intera “Wyvern Nation”, come viene affettuosamente chiamata la comunità della base militare di Aviano. L’unità del 31/o Fighter Wing ha espresso il proprio cordoglio e ha assicurato pensieri e preghiere alla famiglia colpita. Nel frattempo, la base si è mobilitata per offrire supporto psicologico a studenti e familiari, sottolineando l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco in momenti di così grande dolore.