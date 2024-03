“Michelle Impossible & Friends”, la reazione di disappunto inaspettata di Gerry Scotti

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la prima puntata di “Michelle Impossible & Friends”, Gerry Scotti è stato sorpreso da un video generato dall’IA, esprimendo il suo sconcerto

Un momento di stupore per Gerry Scotti

La terza edizione di “Michelle Impossible & Friends” ha regalato ai suoi spettatori un momento piuttosto insolito, che ha visto protagonista Gerry Scotti. Amico di lunga data della conduttrice Michelle Hunziker, Scotti si è presentato all’evento con un abbigliamento degno di un sovrano, completo di scettro, mantello di ermellino e corona, pronto a valutare alcuni video creati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La sua reazione a uno specifico video, un fotomontaggio che lo ritraeva nel video musicale “Mon Amour” di Annalisa insieme alle sue ballerine, non si è fatta attendere: “Ma fa schifo! Non si può guardare, basta”.

Tra affetto e professionalità: la serata di Gerry Scotti

Nonostante il momento di leggero imbarazzo, Scotti ha mantenuto l’umorismo e la leggerezza che lo contraddistinguono. Quando Michelle Hunziker gli ha chiesto se l’abbigliamento regale gli desse caldo, Scotti ha risposto con spirito: “Caldo? No, ma sto malissimo”. La serata è stata allietata anche da momenti di grande affetto e stima reciproca, come dimostrato dall’esibizione tenera con una collega, che ha espresso il suo affetto fraterno per Scotti. La puntata ha visto anche la partecipazione di ospiti del calibro di Andrea Bocelli e Lorella Cuccarini, che hanno condiviso momenti emozionanti e rivelazioni personali.

Gerry Scotti e l’elogio della televisione

Oltre ai momenti di leggerezza, Gerry Scotti ha colto l’occasione per riflettere sul significato e sull’importanza della televisione nella vita delle persone. Ricordando i 70 anni della televisione celebrati in Rai, Scotti ha condiviso ricordi della sua infanzia e aneddoti familiari, tra cui la curiosa domanda di sua nipotina su se lui abitasse dentro la televisione. “Ci farà annoiare,” ha commentato Scotti sulla TV, “quando è brutta ci assomiglia, quando c’è troppo pubblicità si finisce per sbuffare, e potete spegnere la tv, ma non potrete mai spegnere la magia”. Con queste parole, Scotti ha sottolineato il legame profondo che unisce le persone alla televisione, nonostante i suoi difetti e le sue imperfezioni.