Amadeus spiazza: “C’è stato un incontro con i vertici Rai per la conduzione di Sanremo fino al 2026”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus conferma di aver avuto un incontro con la Rai per discutere della conduzione di Sanremo fino al 2026, ma esprime il desiderio di lavorare su un nuovo progetto autunnale con Fiorello

Rai propone, Amadeus dispone

La Rai sembra avere grandi piani per Amadeus, proponendogli un ruolo chiave nella conduzione del Festival di Sanremo fino al 2026, oltre a confermare il suo impegno in programmi di successo come Affari Tuoi e I Soliti Ignoti. Questa offerta, descritta come “faraonica”, mira a blindare il talento del conduttore per garantire continuità e stabilità alla programmazione dell’azienda. L’indiscrezione è stata confermata da Amadeus stesso durante una videochiamata con l’amico e collega Fiorello nel programma Viva Rai2!.

Amadeus sogna un autunno con Fiorello

Nonostante la tentazione di una proposta così importante, Amadeus sembra avere altri piani per il suo futuro televisivo. Durante la videochiamata, ha rivelato di non essere interessato a continuare con Sanremo, sottolineando piuttosto il suo desiderio di realizzare un nuovo progetto in autunno, da condurre insieme a Fiorello. Questa nuova avventura, anticipata sotto il nome di “Gli Amarello”, rappresenta il sogno del conduttore, dimostrando la sua volontà di esplorare orizzonti diversi e forse più personali nel panorama televisivo.

Una decisione che sorprende e intriga

La risposta di Amadeus ha sicuramente sorpreso i vertici di Viale Mazzini, così come il pubblico e i fan del Festival di Sanremo. L’idea di vederlo al timone del festival per altri due anni aveva alimentato le aspettative, ma la sua scelta di intraprendere una strada diversa insieme a Fiorello apre nuove possibilità creative per la televisione italiana. La conclusione della chiamata, con Fiorello visibilmente sorpreso e curioso dei “retroscena” menzionati da Amadeus, lascia presagire ulteriori sviluppi su questo fronte, mantenendo alta l’attenzione su cosa riserverà il futuro per i due amati conduttori.

In definitiva, la decisione di Amadeus di declinare l’offerta della Rai per Sanremo e puntare su un nuovo progetto con Fiorello sottolinea la sua ricerca di sfide e format innovativi, promettendo al pubblico sorprese e divertimento per le stagioni a venire.