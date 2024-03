Torre Guaceto vince il prestigioso Mpa Awards: un modello di protezione marittima celebrato in Europa

0 SHARES Condividi Tweet

La riserva naturale di Torre Guaceto, situata a Brindisi, è stata premiata con il prestigioso Mpa Awards dalla Commissione europea affari marittimi e pesca, riconoscendo il suo impegno nella protezione degli ecosistemi marini.

Un premio all’innovazione e alla sostenibilità

Nel contesto degli “European Ocean Days 2024”, un’iniziativa annuale che punta a sensibilizzare sull’importanza della tutela degli oceani e delle acque secondo la mission Ue “Restore our Ocean and Waters by 2030”, la riserva di Torre Guaceto ha ricevuto il riconoscimento Mpa Awards. Questo premio evidenzia l’eccellenza nella gestione delle aree marine protette in Europa, sottolineando l’importanza della conservazione della biodiversità marina e della sostenibilità ambientale.

Torre Guaceto: un esempio di Governance Efficace

Kestutis Sadauskas, rappresentante della Commissione europea affari marittimi e pesca, ha lodato la riserva di Torre Guaceto per il suo modello di governance, considerandolo un esempio virtuoso da seguire nella gestione delle comunità costiere europee. La riserva, situata tra i comuni di Carovigno e Brindisi, è stata riconosciuta per il suo impegno attivo nella protezione degli ecosistemi marini e costieri, grazie anche al coinvolgimento attivo degli stakeholder locali.

Un riconoscimento condiviso con la Francia

Torre Guaceto non è l’unica area protetta ad essere stata onorata con gli Mpa Awards quest’anno. Anche la riserva francese Côte Agathoise ha ricevuto lo stesso riconoscimento, dimostrando l’importanza di una strategia condivisa a livello europeo per la protezione dell’ambiente marino. Questi premi rappresentano un importante passo avanti nel riconoscimento del lavoro svolto dalle comunità locali e dagli enti di gestione delle aree marine protette, essenziali per la conservazione della biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici.

La vittoria di Torre Guaceto agli Mpa Awards evidenzia l’importanza di politiche ambientali efficaci e di una gestione sostenibile delle aree costiere, ponendo la riserva come un faro di eccellenza nel panorama della protezione marittima europea.