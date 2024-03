Balenciaga lancia il braccialetto che sembra un “Nastro Adesivo” da 3.000 euro, sui social scoppia la bufera

0 SHARES Condividi Tweet

La maison Balenciaga ha presentato un braccialetto ispirato a un rotolo di scotch durante la Paris Fashion Week, scatenando un acceso dibattito online per il suo prezzo di 3.000 euro.

Innovazione o provocazione?

La recente Paris Fashion Week è stata teatro di una delle più inaspettate innovazioni nel mondo della moda: un braccialetto di Balenciaga che imita sorprendentemente bene l’aspetto di un nastro adesivo. Questo pezzo ha catalizzato l’attenzione non solo per il suo design unico ma anche per il prezzo elevato di 3.000 euro, suscitando reazioni miste tra gli appassionati di moda e i critici.

Un’espressione di Casual Chic

La collezione di Balenciaga, presentata con un misto di ironia e umorismo, ha esplorato il tema del casual chic in modi inaspettati. Oltre al braccialetto “scotch”, la maison ha utilizzato sacchetti per la polvere come top e ha avvolto alcuni abiti con nastro adesivo trasparente, spingendo i limiti della convenzionalità e sfidando le aspettative tradizionali della haute couture.

Reazioni miste online

Il dibattito online scatenato dalla presentazione di questo braccialetto riflette una gamma di opinioni. Mentre alcuni apprezzano l’audacia di Balenciaga nel ridefinire gli oggetti quotidiani come articoli di lusso, altri critici hanno espresso perplessità, interpretando il pezzo come una critica sociale verso il consumismo e la ricerca di status attraverso beni materiali. Il commento, “I ricchi vogliono così tanto sentirsi poveri”, riflette il senso di ironia che permea le discussioni online riguardo a questo controverso accessorio.

Il braccialetto “nastro adesivo” di Balenciaga funge da esempio emblematico della capacità della moda di generare dialogo, suscitando riflessioni sulla natura del valore, del lusso e dell’estetica nell’era contemporanea.