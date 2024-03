Copertina de l’Espresso raffigura Chiara Ferragni come un pagliaccio, l’influencer fuori di sè, minaccia azioni legali

0 SHARES Condividi Tweet

Una controversia in copertina incendia i social alla vigilia della Festa delle Donne: al centro, Chiara Ferragni e la potenziale querela contro “L’Espresso”.

La polemica nasce online

L’8 marzo, giorno dedicato alla celebrazione delle donne, rischia di essere oscurato da una controversia che ha scatenato un putiferio sui social media. La rivista “L’Espresso” si apprestava a pubblicare un numero con in copertina Chiara Ferragni truccata in modo grottesco, simile a un pagliaccio, anticipando un’inchiesta critica verso il suo impero imprenditoriale. La copertina e l’articolo intitolato “Ferragni spa, il lato oscuro di Chiara” hanno sollevato un vespaio di polemiche, tanto che la stessa Ferragni ha annunciato la sua intenzione di intraprendere azioni legali contro la testata. La decisione dell’influencer ha posto l’uscita della rivista in una situazione di incertezza.

I dettagli dell’inchiesta sotto accusa

Il cuore dell’inchiesta di “L’Espresso” si concentra sull’allegato “lato oscuro” dell’impero di Chiara Ferragni, descrivendolo come un labirinto di società e scambi azionari, imbrigliato tra partner problematici, manager sotto indagine e dipendenti poco remunerati. “Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa,” citano le prime linee dell’articolo, che ora rischia di non vedere la luce a seguito della reazione di Ferragni e del possibile rinvio della pubblicazione.

La reazione di Chiara Ferragni e le critiche del web

La scelta della rivista di ritrarre Chiara Ferragni in modo così provocatorio ha scatenato non solo la sua reazione ma anche quella dei social, dove molti utenti hanno condannato il fotomontaggio come di “cattivo gusto”. “Lo trovo un errore di comunicazione de L’Espresso”, esprime un utente, riflettendo il sentimento generale. Anche Fedez, marito di Ferragni, entra nel dibattito, suggerendo una critica verso il proprietario della rivista. Di fronte alle critiche, Chiara Ferragni non è rimasta inattiva, annunciando la valutazione di azioni legali per danni patrimoniali e morali, mentre i suoi avvocati hanno diffidato la testata dalla pubblicazione dell’articolo, denunciando un intento diffamatorio e lesivo nell’uso dell’immagine della influencer, particolarmente inopportuno in una giornata dedicata alla valorizzazione delle donne.