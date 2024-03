Gino Cecchettin si commuove alla Sapienza: “Abbraccerei i genitori di Turetta, vivono un dramma più grande del mio”

0 SHARES Condividi Tweet

La forza della memoria e del dialogo: il messaggio di Gino Cecchettin a seguito della perdita della figlia Giulia

Un padre trasforma il dolore in impegno

La commovente storia di Gino Cecchettin e di sua figlia Giulia, tragicamente scomparsa, ha toccato il cuore di molti durante l’iniziativa “Obiettivo 5” alla Sapienza di Roma. Ricevuto con un caloroso applauso, Cecchettin ha condiviso il suo viaggio attraverso il dolore, sottolineando il potere salvifico della memoria. “Questo applauso spero sia per Giulia: non sono riuscito a trattenere le lacrime entrando, perché era una studentessa come voi. Era una ragazza fantastica,” ha confessato, parlando della decisione di scrivere un libro per mantenere viva la memoria della figlia.

Un invito al dialogo e alla comprensione

Cecchettin ha espresso comprensione e empatia anche nei confronti della famiglia dell’omicida, sottolineando la complessità del dolore e della perdita che entrambe le famiglie stanno affrontando. Ha anche condiviso il proprio percorso verso la riconquista della felicità, grazie al sostegno di amici e familiari, evidenziando la difficoltà aggiuntiva per i genitori dell’omicida nel superare il dramma. Emma Bonino, collegata all’evento, ha espresso il suo sostegno a Cecchettin, riconoscendo la sua battaglia come un impegno civile fondamentale.

Lezioni di vita e di amore

L’esperienza personale di Cecchettin con Giulia offre insegnamenti profondi sulla vita, sull’amore e sulla perdita. Ha riflettuto sulla quotidianità presa per scontata e sull’importanza di apprezzare ogni momento con i propri cari. Attraverso il racconto della propria esperienza, Cecchettin ha anche messo in luce la complessità dei rapporti familiari e l’importanza del dialogo aperto tra genitori e figli.