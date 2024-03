Il commento di Fiorello per la copertina di Chiara Ferragni truccata da Joker: “Siete dei geni, ora parte del pubblico sta con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Polemiche e ironie: il caso della copertina de L’Espresso su Chiara Ferragni

Viva Rai2 e le battute di Fiorello

Durante la puntata di Viva Rai2 del 8 marzo, Fiorello ha affrontato con ironia la controversia legata alla copertina de L’Espresso che ritrae Chiara Ferragni con un trucco da pagliaccio.

L’immagine ha suscitato non poche polemiche, portando l’imprenditrice a minacciare azioni legali contro il settimanale. Fiorello, noto per il suo humor pungente, non ha perso l’occasione di commentare la vicenda proponendo una finta copertina alternativa che mostrava Ferragni con un’espressione “normale”, scatenando ulteriori discussioni sull’argomento.

La strategia di comunicazione secondo Fiorello

Fiorello ha poi offerto un’analisi sarcastica della sequenza di eventi che hanno caratterizzato le recenti vicende di Ferragni, sottolineando come ogni passo dell’imprenditrice e del suo team sembrasse inizialmente aggravare la situazione, per poi, paradossalmente, rivelarsi efficace nel dividere l’opinione pubblica e guadagnare una parte di sostegno.

Dalla “tuta grigia” al “dono di un milione”, passando per le apparizioni televisive e la controversa copertina de L’Espresso, Fiorello ha descritto con ironia come queste mosse abbiano finito per giocare a favore dell’immagine di Ferragni, nonostante le valanghe di critiche iniziali.

La reazione di Chiara Ferragni e le implicazioni legali

La decisione di Chiara Ferragni di intraprendere azioni legali contro L’Espresso segna un punto di svolta nell’intera vicenda, evidenziando la gravità con cui l’imprenditrice e il suo entourage hanno percepito l’offesa rappresentata dalla copertina. Fedez, marito di Ferragni, è stato tra i primi a difenderla pubblicamente, esprimendo il proprio dissenso verso l’approccio scelto dal settimanale.