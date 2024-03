Camilla Canepa morì a soli 18 anni subito dopo la vaccinazione Covid, sono cinque le persone indagate

0 SHARES Condividi Tweet

Tragica scomparsa a 18 anni dopo il vaccino: indagini in corso su cinque persone.

La tragica fine di Camilla Canepa

Camilla Canepa, studentessa diciottenne di Sestri Levante, ha perso la vita in circostanze tragiche nel giugno 2021.

Dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid Astrazeneca durante un open day, Camilla è deceduta poche ore più tardi all’ospedale San Martino di Genova.

Questo caso ha sollevato numerose questioni sulla sicurezza dei vaccini e sulla gestione delle reazioni avverse.

Inchiesta in corso e indagati

La procura ha recentemente notificato la conclusione delle indagini preliminari, identificando cinque persone sotto inchiesta. Questo sviluppo giuridico permette agli indagati, presumibilmente parte del personale medico, di richiedere di essere interrogati entro un termine di venti giorni. La morte di Camilla ha scatenato un dibattito sulla gestione dei casi post-vaccinazione, soprattutto in relazione ai giovani senza patologie pregresse.

Risultati dell’autopsia e questioni aperte

Dall’esame autoptico, è emerso che Camilla Canepa non presentava patologie preesistenti né aveva assunto farmaci che potessero compromettere la sua salute. La causa del decesso è stata identificata in una trombosi, “ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid”. Questa conclusione pone interrogativi critici sull’approccio alla vaccinazione e sulle misure preventive da adottare per evitare simili tragedie in futuro.