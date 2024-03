Tragico epilogo, ritrovato il corpo senza vita della ragazza 15enne scomparsa, nel suo zaino un messaggio d’addio

0 SHARES Condividi Tweet

Il tragico ritrovamento di un’adolescente nel fiume Maira sconvolge il paese di Cavallermaggiore, con le indagini ora concentrate sul messaggio d’addio lasciato.

Ritrovamento nel fiume

Il corpo di un’adolescente è stato scoperto nelle acque del fiume Maira, segnando una tragica conclusione alle ricerche iniziate la mattina dell’8 marzo, dopo la denuncia di scomparsa di una ragazza di 15 anni. Il ritrovamento è avvenuto vicino alla città di Cavallermaggiore, dove il cadavere è stato avvistato nel fiume e successivamente recuperato. Il recupero è stato facilitato dalla chiusura di una centralina idrica che ha contribuito a rallentare il flusso del Maira, permettendo così le operazioni di recupero. Nonostante gli sforzi, i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati vani.

Un messaggio misterioso

Le indagini si concentrano ora su un biglietto trovato vicino allo zaino dell’adolescente, su cui erano scritte parole di scusa. Questo messaggio sembra essere una pista cruciale per comprendere le ultime ore della vita della giovane. La vittima, una studentessa di origini indiane, aveva lasciato il suo paese di origine per raggiungere il padre in Italia, dove quest’ultimo lavora in un allevamento da diversi anni. La ragazza era arrivata in Italia solo lo scorso anno, aggiungendo un ulteriore strato di tragedia alla sua precoce scomparsa.

Le indagini procedono

Le autorità hanno in programma di interrogare i genitori dell’adolescente e, possibilmente, alcuni dei suoi amici e conoscenti, nella speranza di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica fine.