Trapianto a rischio perchè gli mancano 6 euro per pagare il taxi: il conducente se ne va, mettendo in pericolo il viaggio verso l’ospedale

La solidarietà trionfa nella disavventura di Kanda, il muratore maliano in Italia, che rischiava di perdere un trapianto di rene vitale a causa di un malinteso con un tassista.

Una chiamata nel cuore della notte

La notizia tanto attesa è arrivata inaspettatamente nel cuore della notte per Kanda, un muratore cinquantenne di origini maliane residente in Italia da un decennio: un rene compatibile era stato trovato per il suo trapianto.

Con grande fretta, Kanda si è preparato per recarsi al Centro delle Molinette di Torino, portando con sé i documenti e le cartelle cliniche necessari per l’operazione. Dopo aver completato la dialisi di routine, si è diretto verso l’ospedale, ignaro delle complicazioni che avrebbe incontrato lungo il cammino.

Un disguido con il tassista

Il viaggio verso il Centro delle Molinette si è trasformato in un incubo quando, arrivato a destinazione, Kanda ha scoperto di non avere abbastanza denaro per saldare la corsa di taxi di 21 euro, avendo con sé solo 15 euro.

Nonostante avesse offerto di prelevare il resto del denaro, un malinteso con il tassista ha portato alla partenza di quest’ultimo con lo zaino di Kanda ancora a bordo, contenente tutti i documenti cruciali per il trapianto.

La disperazione di perdere l’opportunità per un disguido finanziario ha spinto Kanda a cercare aiuto disperatamente.

L’intervento e la solidarietà della comunità

Nonostante le avversità, la vicenda ha avuto un lieto fine grazie alla solidarietà dei medici e della comunità. Informando il Centro delle Molinette dell’accaduto, i medici hanno assicurato che Kanda potesse procedere con l’intervento di trapianto, sottolineando il valore della comprensione e dell’aiuto reciproco in momenti critici.

L’intervento è stato un successo e Kanda ora si trova in terapia intensiva, in via di recupero. La polizia locale ha inoltre ritrovato e restituito lo zaino di Kanda, dimostrando l’importanza della solidarietà e dell’assistenza nella comunità, specialmente in momenti di bisogno urgente.