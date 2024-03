Non ce l’ha fatta l’uomo riannimato per strada dal 14enne appassionato di DOC

0 SHARES Condividi Tweet

La commovente storia di coraggio e speranza di un ragazzo di 14 anni a Verona si conclude con una nota di tristezza dopo il decesso dell’uomo che aveva tentato di salvare.

Un gesto di coraggio

Nel cuore di Verona, la prontezza e il coraggio di un adolescente di 14 anni hanno illuminato le pagine di una storia toccante di speranza e disperazione. Ispirato dalla serie televisiva “Doc-Nelle tue mani”, il giovane ha messo in pratica le tecniche di rianimazione cardiopolmonare su un uomo di 66 anni colto da un malore improvviso a Caldiero. Il salvataggio è avvenuto il 18 febbraio, quando, spinto da un impulso di altruismo, il ragazzo ha applicato quanto appreso sul piccolo schermo, sostenuto telefonicamente da un operatore del 118 fino all’arrivo dei soccorsi.

L’evolversi della situazione

Nonostante il notevole sforzo del giovane e l’intervento tempestivo dei sanitari, che hanno preso in carico l’uomo e hanno proseguito con le manovre rianimatorie durante il trasporto al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento a Verona, le condizioni dell’uomo, inizialmente in miglioramento, hanno subito delle complicanze. La lotta del 66enne per la vita è terminata nei giorni scorsi, segnando un epilogo doloroso per una vicenda che aveva tenuto in sospeso la comunità.

Riflessioni e speranze infrante

Il ragazzo, la cui azione è stata successivamente riconosciuta e premiata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la prontezza e il coraggio dimostrati, aveva espresso il desiderio di incontrare l’uomo una volta ripresosi, sperando in un lieto fine che avrebbe potuto celebrare insieme alla sua famiglia. La triste realtà ha però infranto queste speranze, lasciando il giovane e la sua famiglia a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di ogni tentativo di salvataggio, anche quando il risultato non è quello sperato.