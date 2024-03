Roulotte rubata scoperta dalla Polizia al traino di una BMW di lusso: alla guida un bambino di 11 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un bambino di 11 anni al volante di una BMW che trainava una roulotte rubata lascia sbigottiti gli agenti nel North Yorkshire, innescando un dibattito sulla sicurezza e la prevenzione dei furti.

Un arresto sconcertante

Nel tranquillo paesaggio del North Yorkshire, in Inghilterra, una scena insolita si è svolta giovedì 7 marzo, quando la polizia ha fermato una BMW che trainava una roulotte sulle arterie autostradali della regione. A sorpresa degli agenti, al posto di guida non vi era un adulto, bensì un ragazzino di soli 11 anni. Questo arresto fuori dall’ordinario è il risultato di una segnalazione di furto da un campeggio nei pressi di Thirsk, che ha visto la roulotte essere trainata via da una BMW nera. In poco tempo, la polizia ha localizzato e fermato il veicolo sulla M1, venendo meno dalla A1 vicino a Garforth.

Materiale sospetto e accuse gravi

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto non solo che il conducente era sorprendentemente giovane, ma hanno anche rinvenuto attrezzature comunemente associate a tentativi di furto e una serie di targhe clonate. Questi elementi hanno aggravato la situazione, portando all’arresto del giovane su diverse accuse, inclusi furto con scasso e guida pericolosa. Dopo un’interrogazione, il ragazzino è stato rilasciato su cauzione, permettendo alla polizia di approfondire le indagini su questo caso eccezionale.

Consigli per la prevenzione dei furti

Questo incidente sottolinea una preoccupante tendenza agli incrementi dei furti di roulotte nella zona, spingendo le autorità a rinnovare i loro consigli per la prevenzione. La polizia del North Yorkshire ha raccomandato ai proprietari di roulotte di adottare misure aggiuntive per scoraggiare i ladri. Tra questi, l’installazione di telecamere a circuito chiuso, allarmi, dispositivi di localizzazione e la pratica di scattare foto dettagliate dei propri veicoli per facilitarne l’identificazione in caso di furto.