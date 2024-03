Arianna Giaroli, 13 anni, perde la vita a causa di un calcio di cavallo: tragedia in un maneggio presso Reggio Emilia

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica perdita di Arianna Giaroli, una giovane promessa dell’equitazione, sconvolge la comunità di San Martino in Rio dopo un fatale incidente.

Un tragico incidente

La comunità di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, è stata scossa da una tragedia che ha colpito il cuore di tutti coloro che conoscevano Arianna Giaroli, una ragazza di soli 13 anni. Arianna ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì, in un maneggio della zona, dove un calcio improvviso da un cavallo le ha causato un grave trauma cranico. Nonostante l’immediato trasporto in elicottero all’ospedale di Parma, le sue condizioni erano disperate fin dall’arrivo, e si è purtroppo spenta nel reparto di Rianimazione.

Un’amata appassionata di equitazione

Arianna era ben nota e amata nel centro ippico “Il Vigneto” di via Carpi, dove praticava equitazione da anni con dedizione e passione. La sua tragica scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i compagni di sport e i responsabili del centro, che hanno cercato di offrirle ogni possibile soccorso in quel tragico momento. Una compagna di equitazione, trovandola a terra priva di sensi vicino al cavallo, ha immediatamente allertato i responsabili del maneggio, dando il via a una corsa contro il tempo per tentare di salvarle la vita.

Una comunità in lutto

I familiari di Arianna, originaria di Carpi nel Modenese, si sono stretti in una preghiera disperata per un miracolo che, purtroppo, non è avvenuto