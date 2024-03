Gaetano, 34 anni, muore in ospedale dopo essere stato ricoverato da giorni per febbre alta

0 SHARES Condividi Tweet



Una tragica perdita a Capodrise: la comunità piange Gaetano Costantino, giovane vittima di un arresto cardiaco.

Una scomparsa prematura

Capodrise ha dovuto dire addio troppo presto a uno dei suoi giovani, Gaetano Costantino. Il ragazzo, originario della città in provincia di Caserta, è tragicamente scomparso a seguito di un arresto cardiaco presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato appena un giorno prima. La febbre alta, insorta negli ultimi giorni, non ha dato tregua a Gaetano, delineando un quadro clinico da cui purtroppo non si è più ripreso. La perdita è stata un duro colpo per i genitori, Cecilia e Domenico, che si trovano a dover affrontare l’immensa sofferenza di perdere un figlio in età giovanile.

Cordoglio e vicinanza

L’annuncio della scomparsa di Gaetano ha rapidamente avvolto Capodrise in un velo di tristezza. La comunità, colpita da un senso di shock e incredulità, si è raccolta in un forte abbraccio di vicinanza nei confronti della famiglia Costantino. I funerali, previsti per il 9 marzo alle ore 10 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, si annunciano come un momento di profondo cordoglio collettivo, in cui il paese intero si unirà nel ricordo di Gaetano.

Un dolore già conosciuto

La famiglia Costantino si trova, purtroppo, a rivivere un dolore familiare già sperimentato in passato. Dopo la perdita del figlio maggiore, Alessandro, deceduto in un tragico incidente stradale nel 2011, Cecilia e Domenico affrontano nuovamente il lutto per la scomparsa di un figlio. La comunità ha manifestato il proprio sostegno con numerosi messaggi di cordoglio, ricordando Gaetano con affetto: “Rimarrai per sempre nei nostri cuori”, un sentimento diffuso che risuona nei commenti e nei pensieri dedicati al giovane su varie piattaforme social.