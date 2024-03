18enne ferisce con un colpo di fucile il figlio della sua ex compagna e poi la rapisce, arrestato dopo una rocambolesca fuga

0 SHARES Condividi Tweet



In Antibes, Francia, arrestato 18enne per il tentativo di omicidio a Roma e sequestro.

Arresto internazionale ad Antibes

In Francia, precisamente ad Antibes, è stato arrestato un giovane di 18 anni dopo aver compiuto un grave atto di violenza il 3 marzo scorso. L’individuo, accusato di aver sparato e ferito un ragazzo di 16 anni a Roma, zona Ponte Galeria, e di aver sequestrato la madre del giovane, è stato fermato grazie a un mandato di arresto europeo. “È scattato l’arresto poiché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un sedicenne, aggravato perché commesso per eseguire il sequestro di una donna, madre del minorenne,” hanno dichiarato le autorità.

La spirale di violenza

Il movente dietro l’attacco risiede nella fine di una relazione amorosa tra il 18enne e la madre del minorenne. Non accettando la conclusione della loro storia, l’aggressore ha manifestato la sua rabbia in modo violento. “Quando lei ha deciso di troncare, però, lui avrebbe dato in escandescenze,” è stata la testimonianza raccolta. Armato di fucile, ha prima minacciato e poi aperto il fuoco contro l’abitazione dove vivevano la donna e suo figlio, colpendo tragicamente il ragazzo al volto il giorno seguente.

Fuga e cattura

Dopo l’assalto, l’autore del crimine ha sequestrato la donna, costringendola a fuggire con lui verso la Francia. “Una volta colpito il giovane, il diciottenne è entrato nell’abitazione e ha trascinato via con sé la donna,” riportano le fonti ufficiali. La fuga si è conclusa oltre il confine francese, dove l’uomo ha rilasciato la donna con la promessa che non lo avrebbe denunciato. L’intervento congiunto dei Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria, della Compagnia di Ostia, della polizia nazionale francese e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia ha permesso di localizzare e arrestare il fuggitivo, ora in attesa di estradizione.