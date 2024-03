Puglia, donna dà alla luce una neonata a bordo di un aereo durante un atterraggio di emergenza

0 SHARES Condividi Tweet

Atterraggio d’emergenza a Brindisi per un parto inaspettato a bordo di un aereo Wizzair.

Un atterraggio non programmato

Una donna giordana di 38 anni, incinta di sette mesi, ha dato alla luce una bambina a bordo di un volo Wizzair da Amman a Londra, costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Brindisi.

La decisione di deviare il percorso è stata presa dopo che la donna ha avvertito forti dolori, spingendo il personale di bordo a seguire le procedure d’emergenza.

“Alle 01:47 è atterrato in emergenza sanitaria un A321 della compagnia Wizz Air UK proveniente da Amman e diretto a Londra Luton per una passeggera in travaglio,” ha comunicato il personale di Aeroporti di Puglia su Facebook.

Nascita ad alta quota

Nonostante la pronta risposta dell’equipaggio e l’allerta immediata ai servizi di emergenza a terra, al loro arrivo, la donna era già in travaglio e ha partorito assistita dal personale di volo.

Mamma e neonata sono state trasferite all’ospedale Perrino di Brindisi dove, fortunatamente, si trovano entrambe in buone condizioni di salute. L’evento ha coinvolto un aereo che trasportava in totale 235 passeggeri, i quali hanno assistito a un momento di vita incredibilmente unico e commovente.

Auguri e ripartenza

Dopo l’emozionante evento, l’aereo è stato messo in sicurezza e preparato per la prosecuzione del viaggio, programmato per ripartire nel pomeriggio dello stesso giorno.

“La piccola ha scelto la Puglia – ha commentato Antonio Maria Basile, presidente di AdP, evidenziando il lavoro di squadra dello staff dell’aeroporto e del 118 – e tutto lo staff dell’aeroporto e il 118 di base nello scalo hanno prestato l’assistenza necessaria secondo i protocolli”.