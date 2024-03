Napoli, ore di ansia per la scomparsa nel nulla da giorni di Fatima, studentessa di 20 anni, i genitori disperati

0 SHARES Condividi Tweet



Scomparsa a Napoli: appello disperato per trovare la giovane studentessa Fatima.

Fatima scomparsa da giorni

La comunità di Napoli è in apprensione per la scomparsa di Fatima, una studentessa di 20 anni, di cui non si hanno più notizie dal 7 marzo. L’allarme è scattato quando Fatima, dopo essersi recata in prossimità di un bar vicino al liceo Pansini, è sparita senza lasciare traccia. Non aveva con sé né soldi né il cellulare, ma solo la carta di identità e la tessera sanitaria, elementi che rendono ancora più misteriosa la sua assenza.

Descrizione e appelli sui social

La famiglia e gli amici hanno descritto Fatima indossare pantaloni neri tipo cargo, scarpe Balenciaga di colore beige chiaro, e un giubbotto corto a vita alta con bordi in pelliccia sintetica chiari. Questi dettagli potrebbero aiutare chiunque la incontrasse a riconoscerla. Inoltre, è stato lanciato un appello sui social media con l’hashtag “Aiutiamo questa famiglia”, per amplificare la ricerca e coinvolgere il maggior numero di persone possibile.

Invito alla collaborazione

La famiglia di Fatima chiede a chiunque abbia informazioni utili, in particolare a chi lavora in stazioni ferroviarie, ospedali, o luoghi pubblici, di essere vigile e di segnalare eventuali avvistamenti. La speranza è che Fatima possa essere trovata sana e salva il prima possibile. “Chiunque la veda può contattarmi in privato,” è l’appello lanciato sui social, sottolineando l’importanza della collaborazione civica in questi momenti di grande ansia e preoccupazione per la sorte della giovane studentessa. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in notizie positive.