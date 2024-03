Puglia, scontro tra due auto su SS16, muore una donna, feriti un’altra donna e un 26enne

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia sulla statale 16 bis a Barletta: incidente mortale coinvolge anziana donna.

Incidente fatale

Nella serata di ieri, sulla statale 16 bis nel territorio di Barletta, all’altezza dello svincolo di Canne della Battaglia in direzione sud, si è verificato un tragico incidente stradale. Una donna di 93 anni, originaria di Bisceglie, ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. La vittima viaggiava a bordo di una Renault Modus insieme a un’altra donna quando, per cause ancora da accertare, il loro veicolo si è scontrato con una Fiat Punto guidata da un uomo di 26 anni.

Consequenze dell’impatto

L’impatto è stato descritto come violento. L’anziana è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Andria, dove purtroppo è deceduta nel corso della notte. L’altra passeggera della Renault Modus è stata invece trasferita all’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è ricoverata con prognosi che, fortunatamente, non sembrerebbe essere grave. Il giovane alla guida della Fiat Punto ha riportato solo lievi escoriazioni.

Indagini in corso

La polizia locale di Barletta è attualmente impegnata nelle indagini per chiarire le cause e la dinamica esatta dello scontro. L’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, rinnovando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle condizioni delle infrastrutture viarie. Le autorità competenti lavorano per fornire risposte e chiarimenti sull’accaduto, nella speranza di prevenire futuri incidenti di questa natura.