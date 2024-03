C’è posta per te, Erica non ne vuole più sapere di Giovanni, interviene perentorio il padre di lei: “Lasciala stare e in me troverai un amico”

0 SHARES Condividi Tweet

Erica ha deciso di lasciare Giovanni dopo aver scoperto che lui non le era stato fedele. La loro storia, che sembrava destinata a finire davanti all’altare, si è invece conclusa con Erica che ha scelto di ritrovare sè stessa e le sue amicizie.

Erica dice basta

Dopo un anno e mezzo insieme e tanti sogni condivisi, Erica scopre che Giovanni l‘ha tradita. Questo la porta a una grande decisione: vuole stare bene da sola, ritrovare le sue amicizie e la sua libertà. Erica dice chiaramente che, nonostante il male ricevuto, ora si sente meglio. “Oggi sto bene nella mia libertà. Sto bene perché ho recuperato tutta una serie di libertà individuali, come anche i rapporti con le amiche, che prima non avevo a causa del rapporto con lui.”

Il tentativo di Giovanni di tornare insieme

Giovanni, però, non si arrende e prova a riconquistare Erica attraverso il programma “C’è posta per te”. Ma Erica è decisa a non tornare indietro. Le sue parole sono chiare: “Dopo il tradimento, hai avuto più occasioni di capire,” e Giovanni ammette di non aver avuto gli strumenti per farlo. Erica, però, è irremovibile: “La verità è che un po’ è tardi forse. Ho ritrovato me stessa, ma io mi sono snaturata per lui.”

Il padre di Erica interviene

Il momento più toccante arriva quando il padre di Erica prende la parola. Lui chiede a Giovanni di rispettare la decisione della figlia e la sua libertà. “Ora che ci siamo detti tutto, io voglio aggiungere solo che apprezzando il tuo gesto devi capire che devi rispettare la libertà di Erica perché Erica è l’amica con cui trascorrere l’alba di ogni estate e io in un anno che è stata con te non l’ho riconosciuta più. Ti dico solo rispetta la sua libertà e avrai in me un amico per la vita”.