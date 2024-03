Lotito, il figlio scrive ad Annalisa: “Vorrei venire al tuo concerto ma non ci sono più biglietti, come posso fare?”, sui social si scatenano le offese per il 27enne

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Lotito, giovane dirigente della Lazio Women e figlio del presidente della Lazio, ha cercato un biglietto per il concerto sold out a Roma di Annalisa.

La richiesta di un fan speciale

La serata del 21 aprile al Palazzetto dello Sport di Roma si annuncia indimenticabile per i fan di Annalisa, con i biglietti andati esauriti in tempo record. Tra coloro che desiderano ardentemente partecipare c’è una personalità non proprio anonima: Enrico Lotito. Il giovane, colpito dalla sfortuna di non aver assicurato in tempo il suo posto all’evento, ha deciso di rivolgersi direttamente all’artista con un messaggio pubblico su Instagram: “Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio – presentandosi ad Annalisa -: senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma, ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out… Come posso fare?”. La sua richiesta, certificata dalla spunta blu del social, ha catturato l’attenzione di molti, suscitando una serie di commenti ironici da parte della community online. In tanto gli hanno risposto con delle vere e proprie offese dl tipo: “sfigato”

Chi è Enrico Lotito?

Non solo il figlio del presidente della Lazio, Enrico Lotito è una figura emergente nel panorama sportivo italiano. A soli 27 anni, ha già intrapreso il percorso per seguire le orme paterne, rivestendo il ruolo di direttore generale del settore giovanile della Lazio Women. La sua formazione in Giurisprudenza e l’esperienza accanto al padre lo preparano a ricoprire ruoli sempre più rilevanti all’interno della società, dimostrando un’abilità innata nelle relazioni pubbliche e nella gestione del club.

Resta da vedere se Annalisa risponderà alla richiesta di Enrico, permettendogli di vivere da vicino l’emozione del suo concerto.