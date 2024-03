Fedez sui social: “L’hai voluto tu” e le sorelle di Chiara gli tolgono il “segui”

0 SHARES Condividi Tweet

In una mossa che ha alimentato ulteriormente le voci di una crisi, Fedez ha deciso di rimuovere ogni traccia della sua famiglia dal profilo Instagram

L’inaspettato aggiornamento di Fedez su Instagram

Fedez ha scelto di fare tabula rasa sul suo profilo Instagram, eliminando la foto che lo ritraeva insieme alla moglie, Chiara Ferragni, e ai loro figli. Al suo posto, un primo piano del cantante, con un cambio d’immagine che sembra seguire le orme di quanto fatto precedentemente da Chiara in seguito ai primi segnali di una crisi coniugale. Il gesto di Fedez viene accompagnato da un enigmatico messaggio nei confronti della moglie: “L’hai voluto tu”. Questa frase, carica di sottintesi, apre a interpretazioni variegate, suggerendo una comunicazione indiretta tra i due tramite i social in un momento di evidente distacco emotivo.

Riflettori puntati sulle parole e le azioni dei Ferragni

Nel clima di tensione che sembra avvolgere la coppia Fedez-Ferragni, emergono dettagli significativi che confermano una distanza sempre più marcata. Fedez condivide sui suoi social un brano dal titolo emblematico “L’hai voluto tu”, enfatizzando particolari versi che sembrano alludere a un’incomprensione radicata al centro della loro crisi. “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso”, cita il rapper, lasciando intendere una comunicazione criptica ma intensamente personale con Chiara. A complicare ulteriormente la situazione, la presa di posizione delle sorelle Ferragni, Valentina e Francesca, che hanno cessato di seguire Fedez su Instagram, gesto che in questi contesti assume un significato profondo di rottura o disapprovazione. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto già turbolento, segnato da voci di tradimento e pubbliche difese, che rendono il futuro della coppia sempre più incerto.