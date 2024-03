Incidente fatale sulla A14, auto sbanda e finisce fuori strada, muore noto titolare tabaccheria nel barese

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente sull’A14 presso Faenza ha causato la morte di Vito Nicola Giordano, noto imprenditore di Gioia del Colle.

Incidente fatale sulla strada verso Bologna

Sull’autostrada A14, all’altezza di Faenza, si è verificato un incidente mortale che ha visto protagonista Vito Nicola Giordano, un 61enne di Gioia del Colle.

L’incidente è avvenuto quando l’auto guidata da Giordano, una Peugeot, è improvvisamente sbandata, uscendo di strada al chilometro 69 e ribaltandosi nella corsia in direzione di Bologna.

Una vita dedicata alla comunità e allo sport

Vito Nicola Giordano, meglio conosciuto come Nino Giordano, era una figura ben nota nella sua città natale, Gioia del Colle, dove gestiva una rinomata tabaccheria-ricevitoria in via Ricciotto Canudo, al centro della cittadina.

Oltre alla sua attività imprenditoriale, Giordano era anche profondamente coinvolto nella vita sociale e sportiva locale, avendo ricoperto il ruolo di presidente della società sportiva di pallavolo “Volley Gioia”.

Le indagini in corso per chiarire la dinamica

Nonostante la pronta reazione degli automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, e l’intervento dei vigili del fuoco di Forlì, del 118, dell’elisoccorso e della Polizia stradale di Forlì, per Vito Nicola Giordano non c’era più nulla da fare. L’assenza di altri veicoli coinvolti e di tracce di frenata sull’asfalto pone interrogativi sulle cause dell’incidente, che al momento restano da accertare.