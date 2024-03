Puglia, autista 53enne precipita con la sua betoniera in una scarpata, muore sul colpo, lascia tre figlie

0 SHARES Condividi Tweet

Michele Mennuni, autista di 53 anni, perde tragicamente la vita in un incidente a Bisaccia, lasciando un vuoto incommensurabile nella comunità e nella sua famiglia.

Tragico destino su strada per un autista esperto

La giornata del 8 marzo si è tinta di tragedia con la scomparsa di Michele Mennuni, 53 anni, originario di Cerignola e residente tra Margherita di Savoia e Ariano Irpino. L’incidente è avvenuto in contrada Ischitella a Bisaccia, dove Mennuni era alla guida di una betoniera. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il veicolo ha perso aderenza alla strada, ribaltandosi in una scarpata. La dinamica dell’incidente rimane al centro delle indagini, con l’obiettivo di determinare se a causare l’uscita di strada sia stato un guasto meccanico o altri fattori.

Sforzi disperati per salvare una vita

Sul luogo dell’incidente, i primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco di Bisaccia, supportati da una gru della sede centrale di Avellino, necessaria per liberare il corpo di Mennuni, purtroppo rimasto incastrato sotto il pesante mezzo. Nonostante l’immediato intervento degli operatori del 118 e dell’eliambulanza, il tentativo di salvare Mennuni attraverso ripetute manovre di rianimazione si è concluso tragicamente. L’uomo è stato colto da un attacco cardiaco, che ha posto fine ai disperati sforzi dei sanitari.

Un dolore che lascia il segno nella comunità

Michele Mennuni era figura ben conosciuta e stimata ad Ariano Irpino, dove lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari ma nell’intera comunità. Il pensiero va alle tre figlie: Maria Pia, di soli 4 anni, e Rosaria, di 23 e 28 anni, che ora devono affrontare il dolore insopportabile della perdita. Questo tragico evento sottolinea non solo la fragilità della vita umana ma anche l’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione dei veicoli, temi su cui continua ad essere fondamentale investire attenzione e risorse.