Roberto Poletti rivela il suo matrimonio: “Sono sposato con Francesco da due anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Poletti, noto volto televisivo, ha condiviso la notizia del suo matrimonio con Francesco Naccari, suo partner da 18 anni, durante una partecipazione a Verissimo

La rivelazione ha suscitato emozioni e ha portato a una riflessione sulle dinamiche mediatiche che circondano la vita privata delle personalità pubbliche.

Un matrimonio lungamente tenuto privato

Poletti ha espresso orgoglio per il suo matrimonio con Naccari, celebrato l’8 ottobre 2022, evidenziando come la loro unione sia stata parte integrante della sua vita per quasi due decenni. La scelta di mantenere privato l’evento non derivava da un desiderio di segretezza, ma piuttosto da un approccio personale alla gestione della propria vita privata. Le critiche mosse da alcuni media, in particolare riferimenti a un matrimonio “in gran segreto”, sono state contestate da Poletti come tentativi ingiustificati di creare controversie intorno alla sua figura.

Difendere la propria storia d’amore

La reazione di Poletti alle insinuazioni e ai commenti negativi riguardanti il suo matrimonio sottolinea un punto cruciale: la maturità del “Paese reale” rispetto alle narrazioni spesso sensazionalistiche dei media. La sua storia, lungi dall’essere un segreto da nascondere, è stata celebrata con amici e familiari in una cerimonia piena di amore e gioia. In risposta alle critiche, Poletti ribadisce l’importanza dell’orgoglio personale e della trasparenza nella vita pubblica, riaffermando il valore della sua relazione con Naccari.