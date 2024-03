Kate Middleton condivide un’immagine radiosa in famiglia ma sorgono molti dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Kate Middleton ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace la sua prima immagine post-operatoria, scatenando curiosità e speculazioni sullo scatto.

Il ritorno di Kate sui social dopo l’intervento

Dopo l’intervento all’addome subito il 17 gennaio, Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione sui social con una foto che la ritrae insieme ai suoi figli George, Charlotte e Louise, in un momento di felicità e serenità. La foto, scattata dal principe William, è stata pubblicata con un messaggio di ringraziamento per il sostegno ricevuto, coincidendo con la festa della mamma nel Regno Unito. Tuttavia, è emerso il dubbio che lo scatto non sia recente, bensì precedente all’operazione, sollevando interrogativi sullo stato attuale di salute della principessa.

Misteri e teorie intorno alla salute di Kate

La diffusione di questa foto ha alimentato varie teorie, compresa una foto “rubata” di Kate vista in auto con sua madre, e voci infondate su una sua sosia. La Royal Family mantiene il massimo riserbo sulle condizioni di salute di Kate, confermando solo che la principessa sarà assente dagli impegni pubblici per qualche settimana ancora, senza fornire dettagli specifici. Nonostante le voci più allarmanti, come quelle che parlano di una possibile malattia grave, Buckingham Palace ha prontamente smentito, mantenendo un’atmosfera di discrezione attorno alla situazione.