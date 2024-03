Verissimo, BigMama: “Ho sconfitto il tumore e non ho mai avuto paura”

0 SHARES Condividi Tweet

BigMama racconta il suo percorso di vita segnato da sfide, dalla violenza subita alla lotta contro il tumore, fino alla passione che l’ha salvata: la musica

Tra dolore e rinascita: la storia di BigMama

BigMama ha aperto il suo cuore durante l’ultima puntata di Verissimo, rivelando come ha trasformato il dolore e la rabbia in una forza motrice per la sua vita e la sua carriera. La cantante ha descritto la sua giovinezza come un periodo tormentato, in cui il bullismo e una violenza sessuale hanno segnato profondamente la sua esistenza. Tuttavia, ha trovato nella musica un rifugio e una via di fuga, un modo per esprimere la sua “rabbia” in maniera costruttiva. “La rabbia l’ho utilizzata sempre come scudo. Sono sempre stata molto aggressiva… Da piccola ero una bambina molto vanitosa… Non sono mai stata una bambina magra… Come mi vendico? Io sto vivendo la mia vita a meglio e questa è la mia vendetta.”

Il cancro come punto di svolta

La diagnosi di tumore, un linfoma di Hodgkin scoperto nel 2020, non ha fatto che rafforzare la determinazione di BigMama. Anziché arrendersi, ha visto nella malattia un’opportunità per riflettere sulla vita e riconnettersi con la sua passione per la musica. “Sono viva grazie a questo… Era il mio obiettivo.” Queste parole testimoniano non solo la sua resilienza ma anche la capacità di mantenere la speranza e la volontà di lottare per i suoi sogni, nonostante le avversità.

L’amore come ancora di salvezza

Nel mezzo delle tempeste della vita, BigMama ha trovato l’amore, un sentimento che le ha dato ulteriore forza e stabilità. Vivendo oggi con la sua fidanzata, con cui condivide anche la passione per la musica, BigMama esprime il suo amore e la sua gratitudine per il supporto ricevuto. “Sono innamoratissima… Siamo felicissime.” Questa dichiarazione non è solo un’affermazione del suo orientamento e delle sue relazioni personali ma anche della sua identità artistica, influenzata profondamente dalle esperienze di vita e dall’amore che ora condivide.