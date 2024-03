Da Noi..a Ruota Libera nella bufera: le dichiarazioni di Massimo Ceccherini sull’Oscar fanno scoppiare una rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Ceccherini ha fatto delle dichiarazioni che hanno provocato la reazione della comunità ebraica, descrivendo la situazione come particolarmente grave

Un commento che scatena la tempesta

Durante la puntata di ieri, domenica 10 marzo del programma “Da Noi..a Ruota Libera”, condotto da Francesca Fialdini, Massimo Ceccherini ha espresso un’opinione controversa riguardante le nomination agli Oscar 2024. Nel corso della discussione sulla candidatura di Matteo Garrone con il film “Io Capitano” come miglior film straniero, Ceccherini, coinvolto nella sceneggiatura del film, ha suggerito che, nonostante la qualità dell’opera, il premio non sarebbe stato assegnato a Garrone a causa della vittoria prevista di candidati ebrei. Queste parole hanno immediatamente attirato l’attenzione negativa, generando un silenzio palpabile in studio, benché non sia stato ulteriormente approfondito durante la trasmissione.

La reazione della comunità ebraica

La comunità ebraica italiana, rappresentata da figure come Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, ha risposto con forza alle affermazioni di Ceccherini. Hanno etichettato le sue parole come “gravissime e inaccettabili”, evidenziando come dichiarazioni di questo tipo rappresentino un pericoloso preludio all’antisemitismo e alla violenza. Sottolineando l’importanza di non lasciare queste affermazioni senza risposta, hanno criticato l’atteggiamento di indifferenza e silenzio, particolarmente inadeguato in un contesto come quello della Rai, sottolineando l’urgenza di contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo.

La necessità di una presa di posizione chiara

La polemica sollevata da Ceccherini ha lasciato aperti numerosi interrogativi sulla responsabilità dei media nel gestire e reagire a dichiarazioni di tale gravità. La situazione ha acceso un dibattito sulla necessità di una presa di posizione chiara e decisa contro il razzismo e l’antisemitismo, ribadendo l’importanza di un’attenzione costante alle parole utilizzate in pubblico e al loro impatto. La comunità ebraica auspica che episodi del genere vengano affrontati con maggiore consapevolezza e determinazione, per evitare che l’indifferenza diventi complice di atteggiamenti discriminatori e violenti.