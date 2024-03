Emma Stone agli Oscar 2024: “Sto avendo una crisi di panico”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la cerimonia degli Oscar 2024, Emma Stone ha condiviso un discorso toccante, rivelando momenti di vulnerabilità e la forza della collaborazione.

Una crisi di panico

Emma Stone, accettando un premio agli Oscar 2024, ha aperto il suo discorso condividendo un momento di profonda ansia vissuto poco prima. “Come avrete notato ho quasi avuto una crisi di panico. Cosa che mi succede abbastanza spesso,” ha ammesso l’attrice, sottolineando un’esperienza comune a molti ma raramente espressa in contesti così pubblici e celebrativi. Stone ha poi parlato della realizzazione del film, evidenziando l’importanza della collaborazione e del supporto reciproco. “Sul set siamo stati una squadra, siamo stati più della somma delle parti,” ha detto, celebrando lo spirito di squadra che ha caratterizzato le riprese.

Ringraziamenti dal cuore

Nel suo discorso, Emma Stone ha espresso gratitudine verso chi ha contribuito al suo successo, sia professionalmente sia personalmente. Ha ringraziato specificatamente il regista Yorgos Lanthimos per averle affidato il “ruolo della vita” nel personaggio di Bella Baxter, e ha condiviso l’onore del premio con tutti i membri della troupe e del cast. Non meno importanti sono stati i ringraziamenti rivolti alla sua famiglia: la madre, il fratello e, in modo particolarmente affettuoso, suo marito Dave. “Ti amo, ti adoro, tra tre giorni saremo finalmente liberi,” ha dichiarato, aggiungendo un tocco personale e misterioso al suo discorso. Stone ha chiuso il suo intervento con un appello al pubblico a non prestare attenzione alla sua schiena e al suo vestito, in un momento di leggerezza che ha mostrato la sua umanità e il desiderio di connessione autentica con l’audience.

Un momento di autenticità

Il discorso di Emma Stone agli Oscar 2024 rimarrà impresso non solo per i suoi successi cinematografici ma anche per il coraggio di mostrarsi vulnerabile e per l’importanza data al lavoro di squadra e alle relazioni personali. Un momento di celebrazione che si trasforma in un potente messaggio sulla forza che deriva dal supporto reciproco e dall’amore.