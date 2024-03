Ennesimo femminicidio, 43enne pugliese uccisa a bastonate dal marito, il suo corpo sotterrato in giardino

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica fine di Antonella De Rosa in Brasile, uccisa dal marito e sepolta nel giardino di casa, ha profondamente scosso la provincia di Foggia.

Un destino tragico lontano da casa

Antonella De Rosa, originaria della provincia di Foggia e trasferitasi in Toscana con la sua famiglia dopo la morte del padre, ha incontrato un tragico destino a Santa Caterina, in Brasile. La sua vita è stata brutalmente interrotta per mano del marito, che l’ha uccisa a bastonate e successivamente sepolta nel giardino di casa il 26 febbraio. La confessione dell’atroce delitto è arrivata solo dopo dieci giorni, il 7 marzo, lasciando una comunità intera in lutto e sgomento.

Un delitto al culmine di una lunga tensione

La coppia, che viveva ad Araquiri da dieci anni, aveva una relazione turbolenta, tanto che era stato emesso un divieto di avvicinamento nei confronti del marito. Secondo quanto riportato dai media, l’omicidio è avvenuto al termine di un violento litigio, l’ultimo di una lunga serie. L’assassino ha tentato di giustificare il suo gesto come legittima difesa, affermando che De Rosa lo avrebbe aggredito con una sbarra. Tuttavia, la violenza del gesto e le circostanze che hanno portato alla morte di Antonella lasciano poco spazio a giustificazioni.