Giorgio Mastrota non usa mezzi termini: “Mai in un reality, non ne ho bisogno, io sono il re delle televendite”

In occasione del suo sessantesimo compleanno, Giorgio Mastrota, icona indiscussa delle televendite italiane, apre le porte della sua vita privata e professionale, rivelando scelte e passioni che lo hanno portato ad essere noto come il “re delle televendite”.

Un percorso professionale distintosi per coerenza e dedizione, culminato nel rifiuto di partecipare a noti reality show in favore di un impegno autentico verso il proprio lavoro.

Tra cucina in famiglia e successi professionali: la vita di Mastrota

Mastrota si appresta a lanciare “Casa Mastrota” su Food Network, un programma che mescola sapientemente cucina e vita familiare, girato nella sua residenza in Valtellina. Lontano dal caos della metropoli milanese, Giorgio condivide schermi e fornelli con i suoi cari, tra cui spicca la presenza della figlia Natalia Junior, frutto dell’amore con Natalia Estrada. Insieme, si dedicano alla preparazione di piatti che uniscono la tradizione locale alla convivialità, elementi distintivi dello stile di vita di Mastrota.

Fiducia nel lavoro e rifiuto dei reality

Confermando il proprio impegno verso una carriera costruita sull’integrità e sul rispetto per il pubblico, Mastrota esprime un netto rifiuto verso la partecipazione a reality show come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. “Ho un lavoro dignitoso, non ho bisogno di chiudermi due mesi in una casa o andare su un’isola,” dichiara, sottolineando una scelta di vita che privilegia la stabilità e la serenità personale e familiare rispetto alla transitoria notorietà televisiva.

L’importanza delle radici e il no alla politica

Nonostante un background in Scienze Politiche e un vivace interesse per la saggistica e le discussioni tra amici, Mastrota preferisce mantenere una netta separazione tra le proprie convinzioni personali e la sfera pubblica. Orgoglioso delle sue origini calabresi, rifiuta categoricamente l’idea di un suo coinvolgimento diretto in politica, ribadendo la propria dedizione per il mondo delle televendite, ambito in cui ha costruito il suo successo e trovato la propria realizzazione.