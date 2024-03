Momenti di panico in volo, aereo perde quota improvvisamente, passeggeri volano verso il soffitto, decine di feriti gravi

0 SHARES Condividi Tweet

Un volo della compagnia aerea cilena Latam è stato teatro di momenti di paura e caos quando, a causa di un guasto tecnico, ha improvvisamente perso quota, provocando ferite a circa 50 passeggeri

L’incidente ha portato a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Auckland, Nuova Zelanda, dove i soccorsi sono prontamente intervenuti.

Momenti di paura ad alta quota

Durante il volo LA800 da Sydney ad Auckland, i passeggeri hanno vissuto momenti di terrore a seguito di un’improvvisa perdita di quota. Un testimone ha descritto la scena come un trambusto improvviso, con persone che, non indossando la cintura di sicurezza, sono state lanciate in aria, lasciando tracce di sangue sul soffitto della cabina. La situazione è stata descritta come una “piccola caduta rapida” che ha scatenato il panico tra i passeggeri, molti dei quali hanno subito ferite a causa dell’impatto con le strutture interne dell’aereo.

Racconti dei passeggeri e intervento dei soccorritori

Uno dei passeggeri, Brian Jokat, ha raccontato di essersi appena addormentato con la cintura allacciata quando l’aereo ha iniziato a precipitare. Un altro passeggero, non allacciato, è stato visto volare verso il soffitto prima di cadere violentemente, riportando ferite gravi come costole rotte. La scena è stata paragonata a quella di un’attrazione da montagne russe, con urla e danni all’interno della cabina. Fortunatamente, l’aereo è riuscito ad atterrare ad Auckland, dove i feriti sono stati presi in cura. Il pilota ha riferito di aver perso temporaneamente il controllo della strumentazione, che poi è fortunatamente tornata a funzionare.

Conseguenze e misure di sicurezza

L’incidente ha sollevato questioni sulla sicurezza dei voli e sull’importanza delle cinture di sicurezza durante il viaggio aereo. Sebbene la situazione sia stata risolta con l’atterraggio dell’aereo e l’assistenza immediata ai feriti, l’evento rimane un promemoria critico per passeggeri e compagnie aeree riguardo alla necessità di mantenere elevate misure di sicurezza e prontezza in caso di emergenze inaspettate. La compagnia Latam, nel frattempo, ha confermato l’incidente senza fornire ulteriori dettagli.