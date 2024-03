Bari, aggressione in pieno centro, accoltellato un uomo di 50 anni in Piazza Umberto

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo è stato aggredito con coltellate questa mattina in Piazza Umberto a Bari. Le ferite sono lievi e la sua vita non è in pericolo.

Aggressione in pieno centro

Questa mattina, in Piazza Umberto a Bari, si è verificato un episodio di violenza che ha visto un uomo di circa 50 anni essere ferito a coltellate. Il fatto ha scosso la tranquillità della zona, solitamente frequentata da cittadini e turisti, evidenziando una preoccupante escalation di episodi di violenza urbana.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’aggressione, sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per risalire all’identità dell’aggressore, il quale è riuscito a dileguarsi subito dopo l’atto. La rapida risposta delle autorità testimonia l’impegno nel garantire la sicurezza pubblica e nel perseguire gli autori di tali gesti.

Soccorso e prognosi della vittima

La vittima dell’aggressione, un cittadino italiano, è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118. Fortunatamente, le ferite riportate sono state classificate come lievi e non mettono in pericolo la vita dell’uomo.