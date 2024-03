Preoccupazione per Stefano Fresi, durante lo spettacolo “Dioggene” si sente male, spettacolo interrotto bruscamente

0 SHARES Condividi Tweet

In una serata che si preannunciava ricca di cultura e intrattenimento al Centro Lucia di Botticino, l’attore Stefano Fresi ha dovuto affrontare un imprevisto che ha suscitato preoccupazione tra il pubblico: un malore che lo ha costretto a interrompere il monologo dello spettacolo “Dioggene”.

Un’interruzione inaspettata

Il malore ha colto Fresi a metà dell’esibizione, portandolo a fermarsi e a spiegare agli spettatori la situazione con un “Scusate, non è nello spettacolo”. Nonostante il tentativo di riprendere lo show, Fresi si è visto costretto ad interrompere definitivamente la rappresentazione poco dopo, a causa della persistenza del malessere. I medici del 118 sono intervenuti prontamente, offrendo le prime cure necessarie sul posto.

Lo spettacolo “Dioggene” e le parole di Fresi

Lo spettacolo “Dioggene”, scritto da Giacomo Battiato, rappresenta un viaggio attraverso tre fasi della vita di Nemesio Rea, interpretato da Fresi. L’opera si propone di toccare tematiche attuali e di risonanza universale, facendo leva su una narrazione che intreccia momenti di vita con riflessioni più ampie. In precedenza, Fresi aveva condiviso il suo entusiasmo per il progetto, evidenziando come lo spettacolo mirasse a coinvolgere il pubblico in un viaggio di auto-riflessione e riconoscimento.

Le condizioni di salute e il recupero dello spettacolo

Il Teatro Centro Lucia ha successivamente comunicato che, fortunatamente, le condizioni di salute di Fresi sono migliorate, tranquillizzando così fan e spettatori. È stato inoltre annunciato l’intento di recuperare la data dello spettacolo, con la promessa di informare il pubblico non appena possibile riguardo alla nuova programmazione. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Messaggi di supporto

La comunità ha risposto con calore e solidarietà all’accaduto, lasciando numerosi messaggi di supporto per Fresi sui social media e sottolineando come la priorità rimanga sempre il benessere dell’artista. La decisione di Fresi di interrompere lo spettacolo è stata accolta con comprensione, evidenziando un profondo rispetto per la sua integrità e la sua salute.