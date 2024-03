Kate Middleton, si infittisce il mistero sulla foto ritoccata, lei ammette l’editing e chiede scusa, poi la foto viene rimossa

0 SHARES Condividi Tweet

Kate Middleton ha recentemente fatto luce su una foto che ha destato clamore a causa di presunte modifiche

La Duchessa di Cambridge ha ammesso personalmente di aver ritoccato l’immagine, una pratica che ha spiegato essere comune tra molti fotografi amatoriali. La sua dichiarazione mirava a chiarire le sue intenzioni e a scusarsi per la confusione suscitata.

Una scusa pubblica

La rivelazione è arrivata attraverso i canali ufficiali della famiglia reale, dove Kate ha espresso le sue scuse, sottolineando che non era sua intenzione generare confusione. Il post, firmato con l’iniziale del suo nome, Catherine, evidenzia la natura involontaria della situazione e la sua volontà di trasparenza. La foto in questione era stata condivisa in occasione della festa della mamma nel Regno Unito, un giorno particolarmente significativo per la famiglia reale e per i suoi seguaci.

Dettagli sulla foto modificata

L’immagine modificata presentava Kate circondata dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Alcune incongruenze nell’immagine, come la manica del maglione di Charlotte e la disposizione asimmetrica di alcuni elementi, hanno sollevato dubbi sulla sua autenticità. Agenzie di stampa di rilievo come Getty e Associated Press hanno prontamente sottolineato che le loro linee guida escludono la distribuzione di foto alterate, portando al ritiro dello scatto.

La reazione pubblica

La trasparenza e le scuse di Kate hanno suscitato reazioni diverse. Mentre alcuni apprezzano la sua onestà e la capacità di ammettere un errore, altri riflettono sulla pressione esercitata dai media e dal pubblico sulle figure pubbliche, soprattutto quando appartengono alla famiglia reale.