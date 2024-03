Fedez, il suo durissimo sfogo: “La situazione è una mer** e il soldi stanno per finire”

0 SHARES Condividi Tweet

“Muschio Selvaggio”, il noto podcast creato da Fedez e Luis Sal, si trova ad affrontare un momento difficile a causa di una disputa legale e problemi finanziari, portando Fedez e il suo nuovo collaboratore, Mr Marra, a prendere decisioni drastiche riguardo al futuro del progetto.

La fine di un’era e l’inizio di una nuova collaborazione

Dopo la fine della collaborazione e dell’amicizia con Luis Sal, Fedez ha continuato il progetto insieme a Mr Marra, cercando di rivitalizzare il podcast che, secondo loro, era “sommerso dalla mer*a”. Nonostante gli sforzi e il duro lavoro di questi ultimi dieci mesi, la situazione finanziaria e legale ha portato a una decisione sofferta di interrompere, per ora, la produzione di “Muschio Selvaggio”.

Una pausa forzata e problemi finanziari

Nella terzultima puntata rilasciata l’11 marzo, Fedez ha condiviso con il pubblico le ragioni di questa pausa forzata, sottolineando come lui e Marra fossero soddisfatti della direzione presa dal podcast. Tuttavia, hanno dovuto ammettere che “la situazione è una mer*a” e che i soldi stanno finendo, rendendo insostenibile continuare senza le entrate necessarie per supportare il progetto.

L’impegno di Fedez e la speranza per il futuro

Nonostante le difficoltà, Fedez ha espresso il desiderio di andare avanti, dimostrandosi anche disposto a investire nella parte del podcast che non gli appartiene, pur di salvare e continuare a sviluppare il progetto. L’incertezza sulle decisioni legali e la mancanza di chiarezza da parte dell’altra parte coinvolta nella disputa rendono il futuro del podcast incerto.

Gratitudine verso il pubblico e la squadra

Fedez e Mr Marra hanno voluto ringraziare i fan e la squadra di “Muschio Selvaggio” per il supporto e l’apprezzamento mostrati fino ad ora. L’esperienza, seppur giunta a un punto di stallo, è stata definita da entrambi come “pazzesca” e piena di divertimento.

Cosa aspettarsi da “Muschio Selvaggio”

Le prossime mosse per “Muschio Selvaggio” sono incerte, in attesa delle decisioni dei giudici sulla disputa legale. La volontà di Fedez di portare avanti il progetto rimane forte, ma le circostanze attuali costringono a una pausa, lasciando aperta la possibilità di una ripresa futura o di nuovi inizi in altri contesti. La comunità di ascoltatori resta in attesa di sviluppi, sperando in una risoluzione positiva che permetta a “Muschio Selvaggio” di tornare più forte di prima.