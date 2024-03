Tre giovani evitano di pagare il conto si lanciano dal terrazzo del ristorante dopo la cena

0 SHARES Condividi Tweet

Una fuga audace da un ristorante a Firenze finisce con un salto dal primo piano: tre giovani evadono il conto in modo spettacolare.

Audacia senza precedenti a Firenze

In una serata che sembrava come le altre nel cuore di Firenze, precisamente nel quartiere di Sant’Ambrogio vicino a piazza Annigoni, un episodio al limite dell’incredibile ha animato le cronache locali.

Tre giovani, dopo aver consumato un ricco pasto in un ristorante cinese che offre anche piatti giapponesi sotto la formula “All you can eat”, hanno deciso di evitare il pagamento in un modo tutt’altro che ordinario.

La loro scelta? Lanciarsi dal terrazzino del primo piano del locale, in una fuga rocambolesca che ha immediatamente attirato l’attenzione del personale e, di conseguenza, delle forze dell’ordine.

Preoccupazione e sollievo

L’allarme lanciato dal titolare del ristorante non era inizialmente rivolto alla questione del mancato pagamento, ma piuttosto al timore che i giovani potessero essersi seriamente infortunati a seguito della loro temeraria discesa. La preoccupazione era palpabile, con la polizia accorsa sul posto temendo il peggio, soprattutto dopo aver sentito un forte rumore proveniente dal deposito adiacente, il presunto punto di atterraggio dei fuggitivi. Fortunatamente, un esito negativo nei controlli ha rivelato che i tre avevano completato la loro fuga senza subire danni, lasciando dietro di loro solo un deposito danneggiato e un conto da pagare.

Ricerca in corso

Le autorità sono ora impegnate nella ricerca dei tre protagonisti di questa fuga insolita, che rischiano di essere denunciati per insolvenza fraudolenta. L’episodio ha suscitato non poco stupore e discussione nella comunità, evidenziando un caso estremo di evasione del pagamento che va ben oltre le consuete maniere di eludere il conto in un ristorante.