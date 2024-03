Malore improvviso per Loredana Bertè, la cantante è ricoverata in una clinica

0 SHARES Condividi Tweet



Loredana Bertè posticipa l’esibizione romana del ManifestoTour a causa di un malore, con la nuova data fissata al 15 maggio 2024.

Un imprevisto per Loredana Bertè

Il mondo della musica e i fan di Loredana Bertè sono stati colti di sorpresa dall’annuncio dell’ultimo minuto che ha visto il rinviare della tappa romana del ManifestoTour, prevista per stasera al Teatro Brancaccio. La causa è un malore improvviso che ha colpito l’artista, un contrattempo che interrompe l’entusiasmo post-Sanremo e la serie di esibizioni teatrali in Italia, dove Bertè ha promesso di portare non solo la sua musica ma anche racconti e aneddoti della sua vita.

Solidarietà e supporto dei fan

Attraverso un comunicato diffuso sui social, lo staff della cantante ha informato i fan e coloro che avevano già acquistato il biglietto per l’evento. Il messaggio esprime rammarico per l’accaduto e rassicura sulle condizioni di Bertè, attualmente in fase di accertamenti. La solidarietà e il supporto da parte del pubblico non si sono fatti attendere, con numerosi messaggi di auguri per una pronta guarigione indirizzati alla star. È stata inoltre confermata la nuova data dello spettacolo, il 15 maggio 2024, con la garanzia che i biglietti già acquistati rimarranno validi per l’occasione.

Informazioni pratiche per i fan

Per chi non potesse partecipare alla nuova data, è stata prevista la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto entro il 22 marzo 2024 presso il punto vendita originale.