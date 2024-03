Puglia, malore alla guida non controlla più l’auto e si schianta contro un muro, muore ex maresciallo esercito

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Nardò: Sergio Rutigliano, 69 anni, perde la vita dopo che il suo veicolo impatta contro un muro a seguito di un malore.

Un fatale malore alla guida

La tranquillità di una mattinata a Nardò, cittadina nel cuore del Salento, è stata improvvisamente interrotta da un drammatico incidente stradale. Sergio Rutigliano, un maresciallo dell’Esercito in pensione di 69 anni, ha perso il controllo della sua Citroen C1 a causa di un malore. Il veicolo, che procedeva in direzione del mare, ha terminato la sua corsa contro un muro di recinzione lungo via Penta, nelle immediate vicinanze dell’incrocio con via Trattati di Roma. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente, che è deceduto a seguito della violenta collisione.

Indagini in corso

Le autorità locali sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. Sebbene la causa immediata sembri essere stata un malore improvviso, sono in corso accertamenti per comprendere nel dettaglio la dinamica e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo. Questo evento sottolinea l’importanza della cautela e del monitoraggio delle condizioni di salute per chi si mette alla guida, soprattutto per gli anziani e coloro che soffrono di patologie potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale.