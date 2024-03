Puglia, 46enne muore improvvisamente in un bar mentre fa colazione, inutili i tentativi di rianimarlo

0 SHARES Condividi Tweet



Tragico evento a Bisceglie (BT): un uomo di 46 anni perde la vita per un malore mentre si trova in un bar di Piazza Vittorio Emanuele II.

Mattinata di dolore a Bisceglie

Bisceglie è stata scossa da un evento tragico verificatosi questa mattina. Un uomo di 46 anni, noto e apprezzato cliente abituale di un bar situato nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II, è improvvisamente deceduto a causa di un malore mentre si trovava nel locale per la sua consueta colazione. Nonostante le immediate chiamate al 118 e l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Commozione e incredulità

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando cittadini e conoscenti dell’uomo in uno stato di profondo sgomento. L’incidente ha avuto luogo in uno dei punti nevralgici di Bisceglie, rendendo la vicenda ancor più toccante per la comunità locale.