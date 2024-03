Scontro su una statale tra camion e auto, perdono la vita marito e moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Este (Padova): una coppia perde la vita in uno scontro tra un camion e la loro auto.

Scontro fatale sulla statale 10

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Este, in provincia di Padova, nel primo pomeriggio di oggi. Una coppia di anziani, Graziano Baldo, 79 anni, e sua moglie Erminiana Toniolo, 76 anni, entrambi residenti a Carceri, ha perso la vita in un devastante scontro tra la loro auto, una Dacia Sandero, e un camion sulla statale 10, vicino al cavalcavia di via Sperone. L’impatto ha avuto esiti mortali immediati per la coppia, mentre l’autista del camion è rimasto illeso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine, con il camion finito di traverso sulla strada, causando una completa interruzione del traffico in entrambi i sensi di marcia.

Consequenze sulla viabilità e soccorsi sul posto

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona, con il traffico pesantemente rallentato lungo la strada regionale che collega Schiavonia a Montagnana. Alle 16:30 si registravano già due chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, compreso l’elicottero del Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco, per gestire la situazione e offrire assistenza.